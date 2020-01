Salvini torna nelle piazze con “Giro d’Italia”, un lungo tour che lo impegnerà per tutto febbraio. Lo fa, per ora, dimenticandosi della promessa fatta ai sardi: “Tornerò anche dopo le elezioni“, aveva affermato il leader del Carroccio. Eppure sono già fissati 13 incontri lungo tutta la penisola, dalla Lombardia sino alla Sicilia, ma al leader del centrodestra non ha ancora fissato nessun appuntamento nell’Isola.

La Sardegna però non è la sola: anche Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Umbria e Basilicata non fanno ancora parte del tour politico di Salvini.