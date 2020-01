Secondo i primi dati emessi nel pomeriggio, la presenza del Coronavirus sarebbe da escludere sulla nave rimasta ferma al porto di Civitavecchia

Infatti, una coppia di turisti cinesi sono in isolamento nell’ospedale di bordo della nave della Costa Crociere. Solo la donna presenterebbe febbre e “lievi sintomi influenzali”. Il compagno non ha invece manifestato sintomi ma è comunque stato isolato per precauzione.

La coppia era arrivata da Hong Kong all’aeroporto Malpensa di Milano lo scorso 25 gennaio per poi dirigersi a Savona, dove è salita sulla nave per la crociera. Secondo quanto si e’ appreso gli altri passeggeri, 6 mila circa, al momento non potrebbero scendere dalla nave.

“La situazione è sotto controllo e al momento non risulta che vi siano motivi di preoccupazione a bordo”, dice il comandante della direzione marittima del Lazio della Guardia Costiera Vincenzo Leone.

“Si stanno seguendo tutti i protocolli previsti e terremo costantemente monitorato il caso”, afferma il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco.