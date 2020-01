Roberto Li Gioi, consigliere regionale pentastellato, ha accusato la maggioranza di non curarsi del rischio che Air Italy abbandoni completamente lo scalo aereo di Olbia.

“Air Italy ha già un passo fuori dalla Sardegna e la Regione resta a guardare, complice di questo smantellamento annunciato. In tutti questi mesi nonostante i continui appelli per favorire l’apertura di un dialogo tra le parti l’amministrazione regionale è rimasta inerte. Nel frattempo Air Italy ha firmato un contratto di partnership con la compagnia Oman Air che collegherà Muscat, capitale dello Stato arabo, con Roma, Palermo, Napoli, Catania, Lamezia Terme e Cagliari, passando per Malpensa. L’esclusione di Olbia è un segnale inequivocabile che non può certo essere ignorato o sottovalutato”, afferma Li Gioi, sottolineando anche che per lui le difficoltà che la Regione sta riscontrando circa il nuovo bando per la continuità territoriale peggiorano la situazione.

“La latitanza del Presidente della Regione e dell’assessore ai Trasporti per quanto riguarda il nuovo bando permette alla compagnia di avere l’alibi ideale per andarsene”, conclude.