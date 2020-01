Il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco ha detto no allo sbarco dei oltre 6000 passeggeri della nave da crociera Costa Smeralda che sono isolati e non possono scendere.

Lo sbarco, in un primo momento, era stato autorizzato dalla Sanità Marittima ma il primo cittadino si è opposto. “Siamo preoccupati e anche i lavoratori che devono procedere allo sbarco lo sono” ha detto. Ovviamente, precisa, se arriveranno risposte positive dagli esami in corso allo Spallanzani non ci sarà nessuna obiezione a far scendere i passeggeri”, dice il sindaco.