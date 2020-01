“È necessario intervenire con la massima urgenza per risolvere il problema della carenza dei medici, visto che secondo l’Anaao nel 2025 in Sardegna mancheranno 1154 specialisti, di cui 259 pediatri”. Lo ha affermato il consigliere regionale del Psd’Az, Stefano Schirru, al termine dell’audizione in Commissione Sanità dei rappresentanti della Fimp (Federazione italiana medici pediatri), citando i dati dell’Associazione nazionale aiuti assistenti ospedalieri. “Una carenza di professionisti – ha continuato – che riguarderà specialità particolarmente importanti quali i medici di anestesia e rianimazione (81), di chirurgia generale (116), di medicina d’urgenza (153) e di medicina interna (73)”.

Per questo motivo Schirru ha presentato una mozione, di cui è primo firmatario e che è stata sottoscritta dai colleghi del gruppo del Psd’Az: “C’è la necessità di far fronte alle gravissime carenze di specialisti nel servizio sanitario regionale”.

Nel testo, l’Assessore regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale si impegna “a riferire con urgenza quanto esposto e sulle misure che s’intendono attuare per far fronte al problema. Bisogna adottare tutti i provvedimenti necessari per ovviare alla carenza di specialisti, facendosi parte attiva con il Governo nazionale e risolvere la situazione di sofferenza nella quale versano i nostri ospedali. Inoltre, è necessario e indispensabile che venga aumentato il numero di borse di studio a finanziamento statale per le scuole di specializzazione di medicina e chirurgia e aumentare il numero dei posti aggiuntivi a finanziamento regionale nelle scuole di formazione post laurea in area medica”.