“Quartu sarà il comune più importante al voto questa primavera e Fratelli d’Italia si farà trovare pronta per riportare la buona amministrazione in città. È il momento che si istituisca un tavolo tra le forze politiche per costituire la coalizione che si presenterà alle elezioni e dare forma al programma da presentare ai cittadini. Fratelli d’Italia invita gli alleati al confronto in modo che si avvii un percorso di condivisione comune, senza temporeggiamenti di sorta”, è quanto dichiara Antonella Zedda, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia.

“Per il partito l’entusiasmo tra le forze del centrodestra è segno di una vitalità ritrovata. Quello che ora si sta avviando è un confronto tra partiti e movimenti alternativi alla sinistra e all’attuale maggioranza che governa la città”, dichiara il coordinamento cittadino del partito di Giorgia Meloni.

“I nomi che sono stato avanzati in questi giorni sono tutti condivisibili, persone stimabili con cui Fratelli d’Italia ha già ben governato” prosegue la nota dei dirigenti di Fdi. “Anche noi abbiamo messo a disposizione della coalizione di governo Tonino Dessì, persona apprezzata ed esperta. Ora è auspicabile accelerare un percorso condiviso che porti a un’idea di città e alla sintesi su un nome di candidato a sindaco condiviso. Come Fratelli d’Italia riteniamo che lo spirito di squadra, la coerenza e la serietà saranno elementi imprescindibili per vincere le elezioni e soprattutto governare nei prossimi cinque anni”.

“Nelle prossime settimane terremo un evento in cui presenteremo le nostre idee per una buona amministrazione del territorio, coinvolgendo cittadini e realtà associative insieme con ospiti nazionali. Dobbiamo avere un progetto di lungo periodo della città, che sia in netta discontinuità con il passato, tenendo conto delle emergenze da risolvere nell’immediato”, conclude il coordinamento di Fratello d’Italia.