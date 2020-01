Un incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina a Portoscuso. Vittima, un operaio, che è caduto all’interno di una cisterna piena di liquami e acqua nella centrale Enel.

L’uomo è rimasto ferito ma non è grave. La dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 9, non è ancora chiara e sul posto i carabinieri stanno indagando per capire le esatte dinamiche dell’incidente. La prima ipotesi è che l’operaio, probabilmente, stesse eseguendo delle operazioni sulla cisterna quando è caduto all’interno.

A Portoscuso sono arrivati anche i vigili del fuoco e un’equipe del 118. Nel giro di poco tempo i vigili hanno recuperato l’operaio e lo hanno affidato alle cure dei medici.