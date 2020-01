La Procura di Oristano ha reso noto di aver iniziato ad indagare anche sull’ex sindaco di Oristano Guido Tendas per il passaggio nel 2017 dell’impianto per la raccolta e il trattamento dei rifiuti in località Masangionis, ad Arborea, dalla gestione della Intercantieri Vittadello a quella del Consorzio industriale dell’impianto dei rifiuti.

Oltre a Tendas, che all’epoca dei fatti era componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio, gli avvisi di garanzia sono stati inviati all’ex presidente Claudio Atzori, all’attuale direttore Marcello Siddu, al componente del Cda, Marcello Caria, e all’ingegnere Salvatore Daga. Non solo, secondo La Nuova Sardegna, nel mirino della Procura sarebbe finito anche l’ex commissario della Camera di Commercio Pietrino Scanu.

Le indagini sono comunque ancora in corso e l’inchiesta della Procura, che ipotizza il reato di abuso d’ufficio, è blindata.