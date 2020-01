Per le prossime Elezioni Comunali di Quartu S.Elena, scendono in campo anche i “Giovani in Politica”, Lista Civica che appoggerà la candidatura del Sindaco Francesco Pandolfi e la Lista Civica “Quartu da Salvare”.

“Come simbolo della Lista – spiegano tramite una nota stampa gli esponenti del partito ‘Giovani in Politica’ – abbiamo scelto due colori accesi come il rosso e il giallo in senso di luce e speranza per dare una nuova vitalità a Quartu e se osservate bene il logo dà un idea usando l’immaginazione di paletta delle forze dell’ordine inteso per noi come stop o freno a questa politica che ha amministrato Quartu da decenni”.

“Abbiamo deciso che era ora di scendere in campo. Noi giovani sentiamo molto bene l’esigenza e il bisogno di essere rappresentati da una persona come Pandolfi che ha sempre dimostrato interesse per la città e le persone. Questa Lista è rappresentata da giovani che hanno studiato, che hanno voglia di cambiare una situazione che i politici non hanno mai risolto.”

“Abbiamo a cuore la Città di Quartu S.Elena – dichiarano nella nota – e crediamo che abbia tutte le potenzialità e le risorse per poter essere degna di essere la terza Città della Sardegna. Abbiamo visto tantissimi nostri coetanei, o più piccoli o più grandi, partire fuori perché qui non hanno lavoro oppure sono sottovalutati e non valorizzati per le loro competenze e i loro studi e la loro formazione. Pandolfi ci ha ascoltato e senza che noi dovessimo spiegargli le nostre visioni, lui ha capito”.

“Non si tratta di età, ci ha spiegato, ognuno che ha buona volontà di imparare e di avere dedizione e costanza può riuscire in qualsiasi cosa” riporta il partito Giovani in politica.

“Abbiamo deciso di appoggiare la sua causa, o meglio la causa di tutti i cittadini di Quartu. Oggi noi giovani dimostriamo che non ci arrendiamo a un sistema e siamo pronti a combattere: non vogliamo vanificare gli anni di studio; vogliamo essere i portavoci di quanti come noi credono ancora che tutto possa cambiare grazie ad una persona come Francesco Pandolfi che crede in un cambiamento totale, che ha smosso le nostre menti dichiarando apertamente una sua speranza che ‘è quella di asfaltare Quartu in maniera diversa’” conclude la nota.