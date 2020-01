Incidente stradale nei parcheggi di via Peretti fronte ospedale Brotzu, a Cagliari.

I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere due passeggeri rimasti bloccati nell’abitacolo e per la messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti.

Il fatto è avvenuto alle 12:15, le cause sono ancora da accertare. Secondo una nota diramata dai vigli del fuoco, un’auto è andata a finire sopra altre auto, in sosta nei parcheggi. Due persone, a bordo di un veicolo parcheggiato, sono rimaste bloccate nell’abitacolo.

Sul posto anche un’ambulanza del 118.