È emergenza rifiuti. Una nuova segnalazione di discariche abusive giunge da Valerio Piga, che si trova nella zona di Sant’Elia.

Secondo quanto riferisce Valerio, la stessa zona era stata fotografata circa una quindicina di giorni fa e la situazione era già parecchio allarmante. Nulla è stato fatto e la discarica è lievitata sempre di più.



Proprio ieri nelle vie e piazze adiacenti hanno bruciato dei rifiuti ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Notizia di riferimento:



“L’Amministrazione comunale Truzzu, oltre che scaricare la responsabilità sulla precedente amministrazione Zedda, non riesce ad affrontare questa emergenza nonostante le promesse allettanti fatte in campagna elettorale” è il commento di Valerio.

“Come hanno detto bene i rappresentanti del GRIG: ‘Se non è in grado, faccia l’unica cosa decente da fare, se ne torni a casa’”.