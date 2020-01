Al Fuaié del Teatro Massimo di Cagliari si è svolto il primo appuntamento della rassegna di letteratura sociale Storie in Trasformazione 2020.

Per l’occasione era ospite Marco Cappato, politico italiano radicale e promotore di numerose azioni di disobbedienza civile per la legalizzazione di eutanasia e per le libertà civili. Cappato ha presentato il libro pubblicato da Rizzoli Credere disobbedire combattere. Cagliaripad lo ha intervistato.