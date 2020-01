Per un monitoraggio e controllo più incisivi dei flussi migratori tra l’Algeria e la Sardegna, la missione navale “Themis” è stata potenziata con l’impiego di un “nuovo assetto navale” e sarà implementata con la realizzazione di una stazione radar nell’area di Capo Carbonara.

E’ questa, in sintesi, la risposta data dal Sottosegretario Carlo Sibilia ad un’interpellanza urgente riguardo gli sbarchi nell’Isola, presentata dal deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda.

“Aumentano anche le ore di pattugliamento della Guardia Costiera di Cagliari e della Guardia di Finanza e lo stesso Ministero delle Difesa – fa sapere Deidda – ha comunicato come la Marina Militare Italiana sia impegnata nel Mediterraneo con il dispositivo ‘Mare Sicuro’ che contribuisce all’azione di contrasto ai traffici illeciti e all’immigrazione illegale”. “Queste misure mi reputano in parte soddisfatto, perché da un lato è arrivata finalmente una risposta, dall’altro seguono quanto chiesto da Fratelli d’Italia già da tempo, ossia l’ausilio della Marina Militare – osserva l’esponente FdI – Continueremo vigili nella nostra missione finché non avremo un riscontro effettivo dei fatti. Il nostro obbiettivo ultimo ricordiamo essere quello del blocco navale, niente più sbarchi nelle nostre coste e solo a quel punto potremmo ritenerci pienamente soddisfatti”.