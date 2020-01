Si sono conclusi ieri i lavori di illuminazione del monumento naturale degli Scogli Rossi, ad Arbatax. L’intervento è parte di un progetto più ampio che ha riguardato la messa in sicurezza della ex cava, grazie a due finanziamenti regionali di cui il Comune è stato beneficiario per un totale di 500 mila euro.

E’ stato posizionata fronte il monumento naturale una batteria composta da circa 12 faretti regolata per il momento per illuminare le rocce rosse dalle 18 alle 24. E’ stata progettata anche in modo che possa essere regolarizzato il singolo faro per creare effetti di luce in occasione di eventi particolari.

Con questo intervento si va a concludere un progetto che nel lotto uno e due ha riguardato la messa in sicurezza dell’ex cava con la sistemazione di reti paramassi per evitare il distaccamento di rocce, attraverso opere di ingegneria ambientale sono stati inoltre realizzati dei cuscinetti dove sono state inserite diverse essenze arboree e piante. L’illuminazione con le nuove tecnologie a led permetterà inoltre di mettere in evidenza eventuali distaccamenti.

Sul piazzale è previsto un terzo intervento che riguarderà la regimentazione delle acque bianche, con opere idrauliche che permetteranno di convogliare l’acqua fino al mare ed evitare quindi l’allagamento del terreno quando piove.

L’area è dotata di due telecamere di videosorveglianza che inquadrano il piazzale h24 a 360 gradi, con immagini ad alta risoluzione a infrarossi, l’impianto è collegato a un server che registra le immagini.

Si tratta di una serie di interventi tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale per la valorizzazione e messa in sicurezza di un luogo di grande pregio ambientale, oltre essere una delle principali cartoline del nostro territorio.