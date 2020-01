“La polizia di West Palm Beach, in Florida, sta rispondendo a un incidente al di fuori del resort Mar-a-Lago dove alloggia il presidente Donald Trump”. A darne notizia è WSVN 7 News.

Secondo quanto riferito “qualcuno ha tentato di superare il checkpoint di sicurezza. Una donna sospetta ha tentato di attraversare un check point di sicurezza a nord del resort”.

La polizia e i servizi segreti statunitensi hanno aperto il fuoco sul veicolo, ma il sospettato è riuscito a fuggire ed è ancora in libertà.

Segui la diretta:

#DEVELOPING: Police have two people in custody after a security breach at the Mar-a-lago estate ended in a police-involved shooting. https://t.co/1TAbqkYIe5

— WSVN 7 News (@wsvn) January 31, 2020