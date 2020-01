Una punta per il Cagliari. È Alberto Paloschi, ex gioiellino del Milan (aveva segnato ai tempi di Ancelotti al suo esordio in A) e da tre stagioni stagioni alla Spal con 63 presenze e 9 gol.

Classe 1990, sarà la punta che cercava Maran per dare respiro al duo titolare Joao Pedro-Simeone. Alla Spal vanno Lucas Castro, da due stagioni al Cagliari, e Alberto Cerri, anche lui da due annate in rossoblù (ma aveva anche partecipato alla promozione in A del 2015-2016).

Ufficiale anche l’acquisto del trequartista del Psv Eindhoven Gaston Pereiro, 1995, già a Cagliari da alcuni giorni. Dal Deportivo Tulua, per la Primavera, arriva il colombiano, classe 2001, Kener Chara.