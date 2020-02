Ennesimo attentato in Sardegna contro gli amministratori locali. Questa volta a finire nel mirino di ignoti malviventi è stato il vicesindaco di Burgos (Sassari), Tonino Nieddu, la cui auto è stata data alle fiamme nella notte. L’incendio ha interessato anche la vettura della moglie.

Si tratta del primo episodio nel 2020 che coinvolge un amministratore locale. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Bono.

“Esprimo la solidarietà e la vicinanza, a nome mio e di tutta la Giunta, al vicesindaco di Burgos, Tonino Nieddu, per il gravissimo attentato subìto”. Così il presidente della Regione Christian Solinas in merito all’ennesimo atto intimidatorio nell’Isola. “Ancora una volta – prosegue – i criminali hanno colpito uno degli amministratori locali che lavorano per la crescita e il benessere della propria comunità. Davanti a questi atti vili – conclude il governatore – serve una condanna ferma da parte di tutta la Sardegna, cittadini e istituzioni, e il massimo sostegno alle forze dell’ordine, impegnate a garantire la sicurezza nel territorio”.