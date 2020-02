Un’auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata sulla Ss131, in direzione Sassari, all’altezza dell’autovelox di Monastir. Il conducente dell’auto è rimasto ferito.

Sul posto i carabinieri e il personale del 118. In questo momento il traffico è fortemente rallentato e sono diversi i chilometri di coda per consentire i rilievi di legge.

Notizia in aggiornamento