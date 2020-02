Dopo due mesi il Cagliari sperava già nel ritorno della vittoria, invece si è dovuto accontentare del terzo pareggio consecutivo: con Cornelius, con un colpo di testa, ha vanificato il sogno dei rossoblù al penultimo minuto del recupero.

Grande rimpianto dei padroni di casa anche per il rigore sbagliato sull’uno a uno da Joao Pedro. Ma sono due le squadre che esultano per la gara svoltasi alla Sardegna Arena: il Parma e il Milan; i rossoneri infatti oggi hanno la possibilità di prendersi la piazza per l’Europa a San Siro contro il Verona.

“Abbiamo avuto tante occasioni e a un minuto dalla fine avevamo la palla del 3-1. Abbiamo cercato la vittoria tutta la partita: stavo guardando le statistiche, abbiamo avuto il doppio delle occasioni degli avversari e tirato il triplo. Questa mole di gioco che creiamo non viene gratificata. Sembra che per ottenere un risultato dobbiamo fare il doppio o il triplo degli altri. Proveremo a farlo. Certo, un successo ci darebbe ancora più sicurezze ma la squadra ha fatto una buona gara. Non abbiamo mai rischiato nulla alla fine stavo per fare entrare Walukiewicz perché Pisacane aveva un problema, ma avevamo la palla in attacco e non volevo dare trenta secondi come era successo con la Lazio”, commenta l’allenatore del Cagliari.