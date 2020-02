Sono le 3 del mattino quando un gruppo di malviventi cerca di scassinare un bancomat dell’ufficio postale di via Azuni, a Villamar; usano piedi di porco e altri attrezzi da lavoro per piegare la parte metallica e riescono ad aprire un varco, a quel punto un minorenne di 17 anni, probabilmente il più magro tra i ladri, si infila nell’apertura per cercare di accedere alla cassettina blindata dello sportello automatico, ma qualcosa non va: scatta l’allarme, tutti scappano, tranne il 17enne, che rimane nascosto nel vano del bancomat.

Qui il lampo di genio: il giovane si copre la bocca e si lega le mani con del nastro adesivo e, all’arrivo dei Carabinieri, subito si difende:”Mi hanno sequestrato qui dentro”.

I militari dell’Arma non si sono fatti però raggirare dal tentativo del giovane Arsenio Lupin, che, subito arrestato, ora si trova nel carcere minorile di Quartucciu. I Carabinieri sono ora sulle tracce dei complici; recuperati anche i filmati delle telecamere di sorveglianza.