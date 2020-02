“Abbiamo isolato il virus“. Così, in una conferenza stampa allo Spallanzani, Roberto Speranza, ministro della Salute, annuncia che l’Italia, prima insieme a pochi altri Paesi al mondo, ha fatto questo passo fondamentale verso per lo sviluppo delle cure necessarie per combattere la pandemia e prosegue: “Aver isolato il virus significa molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione. Sarà messo a disposizione di tutta la comunità internazionale. Ora sarà più facile trattarlo”.

Giuspeppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto, ha aggiunto: “Ora i dati saranno a disposizione della comunita’ internazionale. Si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini. l’Italia diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca”.

Arriva anche dal premier Giuseppe Conte il plauso a ricercatori e staff medico dello Spallanzani.

L’istituto sanitario ha anche pubblicato il bollettino medico dei cittadini cinesi, primi due casi accertati in Italia: “In merito alla coppia cinese positiva al Coronavirus, attualmente ricoverata, le loro condizioni sono in continuo monitoraggio: i due pur mantenendo condizioni discrete presentano entrambi polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale”.