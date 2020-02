È stato sorpreso a spacciare cocaina in via Bosco Cappuccio a Cagliari, S.V., già noto alle forze dell’ordine per detenzione a fini di spaccio. La Polizia di Cagliari, infatti, è intervenuta nella serata di sabato dopo diverse segnalazioni da parte dei cittadini.

Giunta sul posto, la Polizia, durante la perquisizione del giovane e di un gruppo di ragazzi presenti, si è accorta che S.V., nervoso, tentava in tutti i modi di allontanarsi e lasciava cadere a terra un involucro di plastica estratto dalla tasca della giacca. Il ragazzo è stato però subito bloccato e con altrettanta rapidità è stato raccolto l’involucro che conteneva frammenti di hashish per circa 4,5 grammi.

Si è poi scoperto che lo stesso malvivente aveva, dentro la sua borsa a tracolla, due buste di plastica contenenti 140 grammi di cocaina e la somma di 1.000 euro suddivisa in banconote da 50 e 100 euro.

Il giovane è stato arrestato in attesa dell’udienza per direttissima.