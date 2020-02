Nuovo ordine da parte della federazione internazionale delle compagnie di crociera (Clia), che ha oggi annunciato di non ammettere più sulle navi da crociera passeggeri che siano stati di recente in Cina, dove è in corso l’epidemia di coronavirus.

“I membri del Clia (Cruise Lines International Association) hanno sospeso le crociere dalla Cina continentale e non ammetteranno a bordo alcuna persona – ospite o membro dell’equipaggio – che abbia viaggiato nella Cina continentale negli ultimi 14 giorni”.