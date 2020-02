La Protezione civile della Sardegna ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, per venti forti da nord-ovest, localmente di burrasca, in particolare sulle coste settentrionali e occidentali, dove saranno possibili anche mareggiate.

L’avviso ha valenza a partire dalle ore 09:00 del 04.02.2019 sino alle ore 23:59 del 04.02.2020.