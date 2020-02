Durante questa settimana avremo la Luna in opposizione per i segni di fuoco, alcune negatività si rifletteranno sull’umore. La passione tuttavia è in aumento. Le stelle sono invece poco concilianti sul lavoro, soprattutto nei primi giorni. Umore altalenante questa settimana per i segni di aria, a causa di alcune certezze sentimentali che verranno a mancare. I single dovranno evitare le relazioni sbagliate. Sul lavoro potrebbero esserci proposte interessanti. Aria di serenità invece per i segni di terra, questa settimana anche i vecchi contrasti con il partner saranno un lontano ricordo. Sul lavoro ci sono ottime previsioni, tutto filerà liscio e ci sono ottime possibilità di portare a termine i progetti che vi stanno più a cuore. Passionalità alle stelle per i segni d’acqua, che potranno vivere splendidi momenti con il partner. Sul lavoro sarete molto creativi e sarete in vena di iniziare nuovi progetti. La settimana è favorevole per intraprendere nuove strade che possono portare al successo. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: questa settimana passerete molto tempo a riflettere sulla vostra situazione sentimentale. Non mancheranno contrasti con il partner, specie se siete in coppia da tanto tempo. Anche se vi è difficile, trovare un compromesso non sarebbe affatto una cattiva idea. Per quanto riguarda i single dovranno fare attenzione a non strafare, devono attendere il momento giusto per agire.

Lavoro: sul lavoro le cose procedono tranquillamente, anche se per chi ha un’attività in proprio saranno inevitabili gli alti e bassi. La settimana è comunque abbastanza fortunata e potrete cogliere ottime occasioni per guadagnare di più.

Toro

Amore: questa settimana l’amore è in primo piano, non vi accadeva da tempo di essere così romantici, cogliete dunque il momento propizio per mostrare i vostri sentimenti al partner. Se ci sono contrasti la mediazione sarà la vostra arma vincente. I single saranno molto affascinanti e attireranno molte conquiste.

Lavoro: dovrete agire con prudenza su nuovi progetti e investimenti, al momento la fortuna non è al massimo. Le stelle consigliano di non approfittare troppo della loro buona influenza e di ponderare le scelte. Sarete però molto concentrati e riuscirete a concludere un progetto che vi stava a cuore.

Gemelli

Amore: la settimana in corso sarà decisiva per la vostra vita sentimentale. Anche se da troppo tempo vi sentite delusi perché avete fatto incontri sbagliati, non chiudetevi in voi stessi o potreste perdere ottime occasioni per essere felici. Ogni tanto è bene lasciarsi andare. I single faranno un incontro interessante, ma dovranno stare attenti a non fare passi falsi.

Lavoro: durante la settimana ci saranno grandi novità. Riuscirete ad affrontarle nella maniera giusta, in quanto la vostra capacità di adattarvi alle varie situazioni è davvero incredibile. Se saprete organizzarvi al meglio, arriveranno ingenti guadagni che vi ripagheranno delle fatiche.

Cancro

Amore: in amore questa settimana tutto procederà bene e senza intoppi. State vivendo una storia molto bella e ricca di premesse allettanti, tuttavia provate a non essere troppo esigenti e imparate anche a dare, oltre che a pretendere. Anche per i single il nervosismo potrebbe essere un cattivo consigliere. Per fortuna nel fine settimana riuscirete a rilassarvi.

Lavoro: l’oroscopo di questa settimana vi vede piuttosto nervosi e intolleranti sul lavoro. Non pretendete troppo dai colleghi o rischierete di rimanere delusi e soprattutto soli. Forse fareste meglio a riflettere per schiarirvi le idee prima di avanzare richieste assurde.

Leone

Amore: le prime giornate della settimana cominceranno con una Luna in opposizione per i nati del segno. La negatività si rifletterà sul vostro umore, che comunque migliorerà a cominciare da giovedì. Per quanto riguarda l’amore la passione per le coppie che stanno insieme da tempo è in aumento, mentre i single faranno incontri interessanti.

Lavoro: questa settimana le stelle sono poco concilianti sul lavoro, soprattutto nei primi giorni. L’umore dei nati del segno non sarà dei migliori e molti potranno anche avere scontri con i colleghi. L’oroscopo consiglia di evitare le discussioni e di concentrarsi sugli impegni.

Vergine

Amore: questa settimana vedete tutto nero e pensate che gli attuali problemi siano insormontabili, tuttavia si tratta solo di una vostra impressione. In realtà, siete solo stati scottati dalle tante vicende del passato che hanno contribuito a farvi perdere la fiducia nel futuro. Ritroverete il sorriso grazie ad un partner speciale, mentre i single potranno contare sulle vere amicizie.

Lavoro: lavoro al top, lo spirito organizzativo che vi contraddistingue sarà l’arma vincente. Durante questa settimana potrete godere di benefici influssi nell’ambito lavorativo, anche se inizialmente qualcosa potrebbe far pensare il contrario. Evitate di farvi prendere dall’ansia anche se ci saranno incomprensioni con i colleghi.

Bilancia

Amore: durante la settimana avrete un po’ l’umore tormentato, a causa di alcune certezze sentimentali che purtroppo crolleranno. Il nervosismo potrà prendervi per gran parte della settimana, ma per fortuna il lavoro vi darà modo di distrarvi. I single dovranno stare attenti a non buttarsi in relazioni che potrebbero rivelarsi sbagliate

Lavoro: sul lavoro questa settimana riceverete una proposta davvero interessante. Avete investito molto negli ultimi tempi, ora è il momento di ricevere il frutti del vostro impegno. Questo vale sia per chi lavora che per chi studia, ma anche per chi ha già un’occupazione e desidera migliorarsi.

Scorpione

Amore: in questa settimana avrete bisogno di chiarimenti per una faccenda rimasta in sospeso, ma anche per poter valutare l’importanza di una relazione o di un’amicizia importante. Che sia un amico, un parente o un familiare, siete decisi a migliorare il suo stato. I single dovranno pensare di più a loro stessi, il weekend sarà un’occasione per da non perdere per liberare la mente dai pensieri negativi.

Lavoro: sul lavoro ci sarà sicuramente qualche occasione in più per conquistare nuovi traguardi. Vi sentirete carichi ed energici per affrontare una settimana di duro lavoro, senza però stressarvi troppo. Approfittate del fine settimana per programmare meglio i prossimi impegni.

Sagittario

Amore: inizio settimana brioso per i nati del segno, specie se siete in coppia. L’amore farà da padrone e vivrete momenti dolcissimi con il vostro partner. Anche i single vivranno esperienze nuove e carichi di emozioni, molti potranno anche perdere la testa per una persona appena conosciuta.

Lavoro: sul lavoro un collega è pronto a mettervi il bastone tra le ruote perché è invidioso dei vostri progressi. Non fate passi falsi e agite d’astuzia. Ricordate che per combattere i nemici bisogna prima farseli amici. Una notizia inaspettata nel fine settimana riguardo ad un nuovo lavoro vi metterà di buon umore.

Capricorno

Amore: questa settimana in famiglia si respirerà finalmente un’aria di serenità. Anche con il partner i vecchi contrasti saranno un lontano ricordo, e ci saranno momenti divertenti e giocosi, che non vi dispiaceranno affatto. I single potranno dedicarsi alle loro passioni e coltivare anche qualche amicizia interessante. Ottimo il weekend per tutti, sarà all’insegna del relax e del divertimento.

Lavoro: ottime le previsioni dell’oroscopo per il lavoro. Tutto filerà liscio, anche quelle questioni o quel progetto che sembravano non andare in porto. Curate comunque i rapporti con i colleghi per non creare disarmonie sul posto di lavoro a causa di opinioni discordanti.

Acquario

Amore: la settimana sarà piena ed intensa, l’amore è al top e vivrete giornate all’insegna della tenerezza. Nel weekend potrete lasciarvi tentare da alcune attività di relax come lo shopping, o magari potreste decidere di cambiare look. Avrete comunque molta presa sul partner che apprezzerà le vostre scelte. Buon periodo per i single.

Lavoro: bene il lavoro e lo studio. In particolare, chi deve dare un esame difficile, avrà grosse soddisfazioni. Dovete solo avere fiducia in voi stessi e non sottovalutarvi, cosa che negli ultimi tempi state facendo troppo spesso. Per quanto riguarda un investimento valutate prima con cura ogni dettaglio, e se conviene allora buttatevi.

Pesci

Amore: questa settimana la passionalità sarà alle stelle. Le giornate più intense saranno quelle di inizio settimana, quando vivrete splendidi momenti con il partner. Nel weekend l’entusiasmo probabilmente calerà, ma non svanirà del tutto. In arrivo belle sorprese anche per i cuori solitari, l’amore vi regalerà bellissime emozioni, da prendere tutte al volo!

Lavoro: la vostra creatività sarà contagiosa e investirete tutti con la vostra verve. La settimana è propizia per iniziare nuovi progetti e capire quale strada intraprendere se desiderate migliorare la vostra situazione. Chi è in attesa di una promozione avrà una risposta positiva, anche se non sarà il massimo.