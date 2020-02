Intervento della squadra di pronto intervento “8A” dei Vigili del fuoco di San Vito, a seguito di segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, intorno alle 12:30 circa sulla Ss 125 in località Rio Picocca per l’incendio di un’autovettura in una piazzola di sosta stradale.

Gli operatori dei Vvf, all’arrivo sul posto, hanno delimitato l’area per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.

Il conducente del veicolo era presente sul posto all’arrivo dei pompieri.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.