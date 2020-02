I giorni della merla per tradizione sono definiti come “i giorni più freddi dell’anno”: ovunque, tranne in Sardegna. Nella nostra isola infatti da giorni persiste un clima dal sapore quasi primaverile, soprattutto oggi, che meteorologicamente parlando è stata una giornata record per il mese di febbraio.

Basti pensare che nelle coste centro orientali, zona Capo Bellavista, secondo il sito meteociel alle 13 si sono toccati i 27 gradi: un picco mai raggiunto in Sardegna nel secondo mese dell’anno. Ma qual è la causa di questo caldo anomalo? La “colpa” di queste belle giornate è da addebitare a un campo di alta pressione che in questo momento insiste sul bacino del Mediterraneo.

Cagliari e Olbia, a loro volta, hanno guadagnato il primato di città più calde d’Italia con 22 gradi (dati 3bmeteo.com).

“Le temperature di oggi sono molto al di sopra della media di questo periodo, a febbraio normalmente si registrano tra i 13 e i 15 gradi. I termometri delle nostre stazioni hanno registrato 22 gradi nel Campidano, 18 nell’area occidentale della Sardegna e 25 a Tortolì”, sottolineano gli esperti dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu.