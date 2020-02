L’ottava edizione del festival Buon Compleanno Faber – sulle rotte di Fabrizio De Andrè – non una cover, non un omaggio e nemmeno un ricordo è stata presentata oggi, lunedì 3 febbraio alle 11 presso la sede dell’Associazione Culturale onlus Itzokor, in via Pietro Martini 23 a Cagliari.

Buon Compleanno Faber 2020 sarà in cartellone dal 6 febbraio al 29 marzo a Cagliari, Monserrato, Sinnai, Dolianova, Settimo San Pietro e Muravera.

Un percorso nei solchi di Fabrizio De Andrè non per “rimasterizzare” la sua opera, tantomeno per “totemizzare” la sua figura, ma per riseminare la sua poetica, la sua visione sociale del mondo e la ricchezza delle sue considerazioni che emergono nitide e forti attraverso i linguaggi contemporanei di musica, letteratura, cinema, arte e impegno civile. E la Fondazione De Andrè ha accordato il prestigioso patrocinio anche a questa edizione di Buon Compleanno Faber

Ecco alcuni numeri che cominciano a raccontare questa edizione: 31 giornate tra Cagliari, Monserrato, Sinnai, Dolianova, Settimo San Pietro e Muravera, con 70 appuntamenti e più di 100 ospiti; una programmazione fitta e ricchissima, simbolicamente a cavallo del compleanno di Fabrizio De Andrè, che l’avrebbe festeggiato il 18 febbraio.

Con la direzione artistica di Gerardo Ferrara il festival è dedicato quest’anno a Carola Rackete e Lorenzo Orsetti. Per loro saranno presenti al festival Alberto Mallardo (portavoce di Sea Watch) e Alessandro Orsetti, padre dei Lorenzo.

Tra i nomi di questa edizione ci sono noti scrittori, artisti, attori, musicisti , registi, ma anche uomini e donne che con il loro lavoro, quotidianamente, coniugano l’arte con l’impegno civile.

Come sempre è la musica a legare i temi e i progetti del Festival con il ritorno sul palco di molti degli storici amici di Buon Compleanno Faber e l’arrivo di tanti nuovi ospiti tra cui spiccano Patrizia Laquidara (cantautrice e scrittrice, una tra le figure artistiche più inafferrabili, poliedriche e brillanti della nuova musica d’autore) che apre BCFaber 2020 il 6 febbraio a Casa Saddi a Pirri con un live e la presentazione del suo libro Ti ho vista ieri (Ed. Neri Pozza) e Grazia Di Michele in un incontro tra musica e letteratura con il suo romanzo Apollonia (ed. Castelvecchi).

Claudia Crabuzza, Targa Tenco 2016, già leader e fondatrice dei Chichimeca, che vanta importanti collaborazioni sia come interprete che come autrice con artisti come Tazenda, Pippo Pollina, Mirco Menna, Il Parto delle nuvole pesanti, Dr Boost e con la band messicana La Carlota sarà ospite a Dolianova l’8 marzo in una serata che vedrà l’intervento di Enzo Gentile, storica firma del giornalismo musicale italiano, per presentare il suo libro dedicato alla figura di Fabrizio De Andrè.

La grande letteratura arriva a BCFaber 2020 con Elena Stancanelli, ospite della Casa della Cultura di via Giulio Cesare 37 a Monserrato il 18 febbraio con Venne alla spiaggia un assassino (Ed. La nave di Teseo).

Dal giornalismo militante arrivano le testimonianze di Giuliana Sgrena, Francesca De Carolis e Giovanni Maria Bellu mentre sul fronte dell’impegno civile il 16 marzo sarà a Sinnai Padre Abba Mussie Zerai.

Di grande interesse gli appuntamenti della sezione cinema, curata con l’autorevole collaborazione della FICC (Federazione Italiana Circoli del Cinema): Alessandro Negrini, autore di Tides sarà l’ospite del 12 febbraio alla Cineteca Umanitaria Sarda dove incontrerà il pubblico al temine della proiezione del suo film; un ciclo di tre proiezioni sarà affidato al Circolo Laboratorio 28, mentre Solidando Film Festival curerà due selezioni di cortometraggi l’8 e il 15 febbraio.

Tra i temi di BCFaber tornano puntuali, il 23 febbraio a Monserrato, il tema della salute mentale e del carcere con una importante tavola rotonda e le canzoni di Gianni Nebbiosi interpretate da Sergio Durzu.

E poi ancora, spazio ai cori: a Monserrato, Casa della Cultura di via Giulio Cesare 37 mercoledì 19 febbraio il Coro ANPI diretto da Roberto Deiana, e il Coro Popolare della Scuola Civica di Musica di Sinnai diretto da Luca Nulchis.

Come sempre interessanti e originali molti dei progetti musicali sul palco per questa edizione di BCFaber: a cominciare dalle proposte che andranno sul palco al May Mask di via Giardini dal 13 al 15 febbraio. E poi ancora: Andrea Andrillo Live, Francesca Puddu & Stefania Secci in Recital, Anime contadine in volo per il mondo con Cristian Garau e Matteo Tuveri, Live con Francesco Pilutti, Raoui con la musica di Marco Maxia e Angelica Turno, Barbara Mostallino e Massimo Iguera cantano Faber, Banda Sbandati Live, Grupo Machapu Live, Pietro Paolo Ignazio Calaresu, Moukthar Darwish-Michel Saba,-Azza Ben Fathallah Live, le musiche tradizionali dal Kurdistan con Ashti Abdo

La sezione letteraria del festival è curata anche quest’anno da Street Books, il dinamico festival del Parteolla giunto alla quinta edizione, che ha sviluppato i temi in campo per questa edizione con libri e autori di grande spessore e richiamo. Oltre ai libri Elena Stancanelli, Giuliana Sgrena, Grazia Di Michele, Patrizia Laquidara e Enzo Gentile presenteranno le loro opere Emanuele Cioglia, Lele Pittoni, Mario Faticoni, Fawad e Raufi, Giorgio Polo, Gianni Mascia, Matteo Porru, Antonello Verachi

Come sempre tutti gli appuntamenti di Buon Compleanno Faber sono a ingresso libero e gratuito e vogliono essere occasioni di scambio e condivisione, incontri non virtuali tra persone che si ritrovano per stare insieme e confrontarsi. Per questo spesso sarà data la possibilità di bere un buon bicchiere di vino e gustare un piatto. Immancabile, in cucina, c’è Maddalena

Buon Compleanno Faber 2020 è organizzato da Associazione Miele Amaro Circolo dei Lettori, Associazione Culturale Itzokor Onlus, Monserratoteca, FICC (Federazione Italiana Circoli del Cinema), ASCE Sardegna, Festival letterario Street Books; in collaborazione con: A.N.P.I., Associazione Madiba Sinnai, Symphonia, Asce Sardegna, May Mask, Babeuf // tè, vino e letture lente, Sardegna in Movimento, Circolo del Cinema Laboratorio Ventotto, Festival Del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, Caffè Sospeso, Re.Co.Sol – Rete dei Comuni Solidali, Casa Saddi, RadioBrada, Chitina artistica, Radio Onda d’Urto, Debora Locci.

La direzione artistica è di Gerardo Ferrara.