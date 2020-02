Il governatore della Sardegna e la sua Giunta dovranno intervenire sul governo e la Commissione Ue per scongiurare il rincaro dei prezzi di circa il 30% sul trasporto marittimo, scattato dall’1 gennaio per effetto della direttiva europea che impone l’uso di un carburante con bassa percentuale di zolfo, quindi molto più costoso.

Lo prevede una mozione approvata oggi all’unanimità dal Consiglio regionale, durante la seduta statutaria dedicato al caro traghetti, presenti il sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi, i parlamentari sardi e i rappresentanti di Cal e Anci. Nelle more dell’aggiudicazione del nuovo bando per la continuità marittima, il testo impegna il presidente della Regione a chiedere anche un impegno finanziario dello Stato a favore delle compagnie o degli utenti “per attenuare l’impatto economico e sociale causato dall’aumento dei prezzi”.

Senza compensazioni – è l’allarme lanciato dall’Aula di via Roma – “l’isolamento per i sardi sarebbe ancora maggiore” e si profilerebbe “un disastro per l’economia dell’Isola, in particolare per due settori trainanti come il commercio e il turismo”.

Condividere gli obiettivi per poter fare “la voce grossa” a Roma. I parlamentari presenti alla seduta statutaria del Consiglio regionale sul caro traghetti sono tutti d’accordo nel dire che i confronti interistituzionali rappresentano – lo dichiara per prima la deputata del Pd Romina Mura – “il modo giusto di procedere per le grandi questioni che determineranno il futuro della Sardegna e delle sue prossime generazioni”. Il senatore del M5s, Gianni Marilotti, è concorde: “Al di là degli accenni polemici – ha chiarito in Aula – mi sembra stia emergendo un atteggiamento condiviso su un tema vitale per la nostra terra”.

Anche il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, guarda “con favore ad una collaborazione più forte fra Governo e Regione, anche per legare il tema del caro-trasporti a quello della continuità”, spiega. Opinioni diverse sono emerse, invece, sull’approccio dell’esecutivo Conte. “So che il Governo sta valutando nell’immediato l’applicazione di incentivi specifici che non violino il principio degli aiuti di Stato – dichiara ancora la deputata Mura – poi, nel nuovo bando della continuità territoriale marittima, dovremo prevedere tutto questo”. Tuttavia il deputato di Fi, Pietro Pittalis, sostiene che “finora non si è sentita una posizione chiara del ministro dei Trasporti. Noi proponiamo uno strumento di intervento, un emendamento al decreto milleproroghe o un decreto ad hoc come si è fatto in altre occasioni, che stanzi almeno 50 milioni da concordare con la Sicilia”. Sulla stessa linea il senatore azzurro, Emilio Floris: “Questo tema non riguarda solo Sardegna ma coinvolge le isole maggiori e non solo, un fatto che può aiutarci a trovare numeri”.

Salvatore Deidda (Fdi) ha dichiarato invece che “il governo deve prendersi le sue responsabilità”. Il collega di Montecitorio Guido De Martini (Lega) ha fatto notare che “il tema dei trasporti dovrebbe portarci tutti a posizioni di unanimità, mentre invece mi rendo conto che nonostante la nostra sola bandiera con i quattro mori in realtà siamo divisi”. Entrando nel merito più tecnico della problematica, la senatrice del Carroccio Lina Lunesu ha ricordato che “Saras sta producendo e vendendo carburante a basso contenuto di zolfo e questa può essere una opportunità per la Sardegna”.