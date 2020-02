Non si è nascosto e ha continuato a guidare come se nulla fosse: un 34enne ha perso la patente e ha visto sequestrarsi l’auto dopo che, fermato dagli agenti della Polizia stradale di Sassari per un normale controllo, non ha buttato lo spinello che stava fumando mentre era alla guida.

I poliziotti hanno anche trovato sul giovane altri cinque grammi di marijuana.

Il ragazzo è stato sottoposto ad accertamenti presso il pronto soccorso del Santissima Annunziata, che hanno confermato lo stato di alterazione psicofisica per l’assunzione di sostanze stupefacenti.