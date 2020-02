Intervento della squadra di pronto intervento “7A” del distaccamento Vigili del Fuoco di Sanluri, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla sala 115 questo pomeriggio per un’incendio che si è sviluppato all’interno di un’abitazione in via Satta, nel comune di Serramanna.

Le fiamme si sono propagate in alcune stanze e hanno coinvolto mobili e arredi. Gli operatori dei Vvf hanno provveduto a spegnere il rogo mettendo in sicurezza la struttura e l’area circostante, con la bonifica dei focolai residui.

All’interno della casa al momento dell’incendio c’era un ragazzo che stava riposando. Il giovane è stato salvato dal tempestivo intervento di una vicina di casa che, sentito l’odore di bruciato, è corsa alla porta per suonare il campanello e così svegliarlo.

Il rogo, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato causato da un corto circuito.