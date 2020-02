La Barbagia guarda alla Catalogna. Una delegazione di operatori turistici catalani, con il supporto di Gemma Saura, inviata di La Vanguardia – il più importante quotidiano della regione spagnola – per cinque giorni ha girato in lungo e largo la Barbagia, visitato musei e siti archeologici, incontrato pastori e artigiani.

Sono saliti sul Corrasi e sul Supramonte, hanno girato per le sale del Museo Man, dell’Etnografico e del nuovo Spazio Ilisso a Nuoro, visitato il Museo delle Maschere a Mamoiada, il parco S’Abba Frisca a Dorgali e i Murales di Orgosolo. Infine un’immersione nei cibi locali e nella preparazione del pane carasau e del formaggio. Il tutto condito dalla tipica ospitalità barbaricina.

Tra i promotori Cenceddu Palimodde, ristoratore di Oliena che spiega l’obiettivo dell’incontro.

“E’ la prima volta che quattro imprenditori turistici locali che si accollano le spese e coinvolgono cinque amministrazioni locali, si rendono protagonisti di un’iniziativa che punta esclusivamente a promuovere il territorio nella convinzione che la Catalogna possa offrire flussi di visitatori che oggi guardano all’isola solo per il mare. Da sottolineare inoltre – prosegue Palimodde – che abbiamo messo insieme paesi che finora sono andati ognuno per conto proprio, superando vecchie logiche di campanile. Se non si fa rete oggi non si cresce e con la Catalogna puntiamo a sviluppare un progetto di crescita”. Le quattro attività che hanno finanziato l’iniziativa sono Suitee homo Sardinia, il Managheri Wine Bar, il Presidio Turistico e la Locanda Ristorante Pizzeria Gicappa.