Gennaio ci ha lasciato con tante brutte notizie, ma anche con un piccolo miracolo: nel 30esimo giorno di questo primo mese del 2020, in un ospedale cinese, una bimba sana è nata da una donna che, al momento del parto, risultava affetta dal coronavirus.

Madre e figlia versano ora in condizioni stabili, come si legge in un tweet di China Daily: “Buone notizie! Una donna incinta infettata dal nuovo coronavirus ha dato alla luce una bambina in buona salute in un ospedale di Harbin, nella provincia di Heilongjiang, il 30 gennaio. Sia la mamma che la bimba sono in quarantena”.