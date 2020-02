Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 17:30 in via Tevere nel comune di Assemini, per un incendio divampato in un’abitazione.

L’incendio si è propagato in alcune stanze della casa, strutturata su due piani fuori terra.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento “3A” con un’APS (autopompa serbatoio), il supporto di un’autoscala e un’autobotte, per un totale di tre automezzi e nove operatori.

Gli operatori dei Vvf hanno provveduto allo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dell’edificio, evitando la propagazione delle fiamme all’intera struttura.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del comune di Assemini.