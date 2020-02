Durante la scorsa notte, intorno alle 05:30, la Sala operativa ha ricevuto una richiesta di intervento per l’incendio di un furgone avvenuto in via Cesaraccio a La Maddalena.

Sul posto è accorsa tempestivamente la squadra operativa 11A del distaccamento di La Maddalena appunto, che ha immediatamente provveduto a mettere in sicurezza la zona interessata dall’evento e a estinguere le fiamme.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento; presenti anche forze dell’ordine.