Dopo la fumata nera circa la continuità aerea di cui si è discusso nel vertice, tenutosi ieri, tra Regione, Governo e Commissione Ue, arriva una bella notizia per i viaggiatori da e per la Sardegna: a partire dalla prossima primavera-estate saranno attive dieci nuove rotte da Cagliari: collegamenti con Alicante, Atene, Bergamo, Bilbao, Breslavia, Deauville, Hannover, Vienna, Tolosa, Trieste e Barcellona, sospeso in inverno.

La novità rientra nella “summer season 2020” dell’aeroporto di Cagliari-Elmas, che mette a disposizione posti in offerta in estate per oltre 4,7 milioni.

Rimarranno anche i voli per Praga, che erano stati inaugurati nel 2019.

“Negli ultimi anni l’aeroporto di Cagliari è stato capace di sviluppare un rapporto di sempre crescente fiducia con le compagnie aeree e sarà collegato con diciotto nazioni per 4,7 milioni di posti in vendita parti ad altrettanti opportunità per i sardi e per chi verrà in Sardegna per vacanza o per lavoro. Continueremo con gli investimenti e in questo senso ci darà una grossa mano il piano quadriennale degli investimenti 2020-2023 recentemente approvato da Enac”, è stato il commento del presidente e ad di Sogaer Gabor Pinna.