Settimana di grandi promesse da parte della maggioranza di Consiglio: proprio oggi l’Aula ha approvato all’unanimità una risoluzione che impegna presidente della Regione e Giunta a chiedere al MISE un trattamento particolare per l’isola nella vertenza Auchan-Conad, poichè, come ricorda la vicepresidente Zedda, “ha una condizione logistica che è più facilmente aggredibile dall’Antitrust”.

La Regione mira a salvaguardare i 738 posti di lavoro in Sardegna e al tavolo del ministero domanderà “misure che confermino le condizioni per garantire la continuità per il settore commerciale e la grande distribuzione”.

“Conad ha comunicato che non ci sarà alcun licenziamento per tutto il 2020”, sottolinea anche l’assessora del Lavoro. I punti vendita sardi che dalla gestione Auchan passeranno a quella Conad sono quattro: Cagliari Santa Gilla (198 gli occupati), Cagliari Marconi (203), Sassari (179) e Olbia (158).