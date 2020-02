Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, non delude i suoi elettori e continua a proporre idee relative a modifiche strutturali da realizzare nel capoluogo sardo. Questa volta la proposta riguarda un ponte che collegherebbe direttamente l’aeroporto di Elmas al Teatro Lirico di Cagliari.

Il primo cittadino cagliaritano, anche presidente della Fondazione del Lirico, ha esposto il progetto in occasione della presentazione della stagione estiva dello scalo aereo.

“Si potrebbero creare delle offerte e dei pacchetti nelle città collegate in concomitanza con particolari eventi e penso in particolare ai tanti appassionati di musica in giro per l’Europa”, ha spiegato Truzzu. Immediato il plauso di Gabor Pinna, presidente e ad della Sogaer: “Pronti a collaborare”.