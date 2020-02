Pula per due giorni sarà la capitale italiana del turismo nuziale. Al Wedx, meeting internazionale sul wedding in programma dal 6 al 7 marzo al Teatro “Maria Carta”, arriveranno esperti e wedding planner da tutto il mondo e due ospiti d’eccezione: Eva Grimaldi e Imma Battaglia. La prima coppia di donne e personaggi pubblici ad essersi unite civilmente: Eva Grimaldi, attrice e interprete che ha lavorato con mostri sacri del cinema italiano, come Federico Fellini e Dino Risi, sex symbol ed icona di stile, presenzierà come madrina al Gran Galà che concluderà l’evento. Al suo fianco la moglie Imma Battaglia, leader storica del movimento omosessuale ed attivista per le tematiche LGBT+. Una vita in prima linea nella lotta alla discriminazione quella della nota attivista che ha organizzato nel 2000 a Roma il grande World Pride , ha fondato l’Associazione DGP – Di’Gay Project e da anni si batte contro ogni forma di discriminazione sessuale, sociale e religiosa. Imma Battaglia a Pula per il Wedx parlerà di Unioni Civili in Italia.

Insieme alla coppia ci sarà anche Gennaro Marchese, make up artist, che nei suoi 30 anni di carriera ha adornato col suo stile inconfondibile volti noti del panorama internazionale del cinema, della musica e del teatro, come Britney Spears, Naomi Campbell, Ornella Muti, Maria Grazia Cucinotta, Cristiano Malgioglio e tanti altri.

WEDx Sardegna è organizzato da Oggi Sposi & Exclusive Wedding, precursore nell’isola dell’organizzazione di nozze esperienziali e leader nel settore, e società di Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, imprenditrici di successo, da 3 anni uniche referenti per Italian Wedding Awards in Sardegna e ora anche del Wedx Sardegna, dal Comune di Pula e da Camelia Lambru, ideatrice con Mariangela Savonarota di Italian Wedding Awards ( l’Oscar dei matrimoni italiani).

Pula. Il Comune di Pula avrà un ruolo da protagonista. Durante i due giorni del meeting la centralissima piazza del Popolo sarà abbellita da un percorso emozionale e la splendida Casa Frau animata da una vera e propria Wedding Experience in cui allestimenti, decorazioni e servizi del Wedding prenderanno vita in un fil rouge tematico tutto da scoprire.

“Il comune di Pula”, dichiara la sindaca Carla Medau, “che da diversi anni si è candidato come luogo straordinario e accogliente per ospitare i matrimoni nelle sue location più suggestive, ha fortemente voluto questo evento unico ed esclusivo nel panorama isolano: un meeting che coniuga innovazione e creatività con la promozione del nostro meraviglioso territorio”.

Il Wedx. “Il meeting darà nuovi strumenti a tutti i partecipanti”, dichiarano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, di Oggi Sposi & Exclusive Wedding, “perché il successo si trova dove preparazione e opportunità si incontrano creando preziosità. Un’occasione per fare un salto di qualità in Sardegna che vogliamo rappresenti un’eccellenza nel mondo”.

Una due giorni per confrontarsi, guadagnare nuove conoscenze e abilità. Momenti di ascolto per far proprie esperienze condivise e incamerare tutti i segreti per migliorare il proprio business, oltre a uno strepitoso Gran Galà conclusivo in una location d’eccezione, si presentano come un’occasione da non perdere per gli operatori del settore. Che avranno l’opportunità, grazie all’incontro con alcuni dei nomi più illustri del firmamento italiano e internazionale della Wedding Industry, di acquisire gli strumenti necessari per affacciarsi sui mercati mondiali e sedurre le coppie di tutto il mondo per convincerle a dirsi di “Sì” in Sardegna.

Tra i conferenzieri d’eccellenza, per il tema innovazione e marketing sui social network, Riccardo Pirrone CEO & Digital strategist di Kirweb, agenzia creativa di Roma, noto per aver fatto diventare virale sui social l’azienda “Taffo”, passata da 100 a 200 mila like su Facebook in poco tempo.

Ad offrire suggerimenti consigli e preziosi spunti le Wedding Planner più famose del mondo come Michielin Diab, curatrice di matrimoni extralusso libanesi, Arina Dito, specializzata nel mercato del turismo nuziale Russo, Annika Widén, esperta del mercato dei matrimoni scandinavi e Eva Maria Glimmer curatrice di celebrazioni nuziali islandesi e nozze gay. Con loro anche la web journalist Angela Orecchio e tanti altri.