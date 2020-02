Fiamme in uno stabilimento di lavorazione della carne, nell’area industriale dell’azienda Milia.

L’incendio, scoppiato nella tarda mattinata a Bortigali forse per cause accidentali, sarebbe partito in prossimità dei motori delle celle frigorifere. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco di Macomer e Nuoro ha limitato la propagazione del rogo, confinandolo ai locali di lavorazione delle carni.

Un ulteriore video giunto in serata alla redazione: