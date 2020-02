Allo scorso incontro con il Prefetto, i sindacati erano stati chiari: nessun licenziamento e garanzia del pagamento degli stipendi in maniera regolare per i dipendenti Aias.

Eppure, domani 5 febbraio, al nuovo incontro a Cagliari di Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Pl, ci saranno anche tutti i lavoratori, ad aspettare i nuovi sviluppi del tavolo con la Prefettura.

Le motivazioni? 11 mensilità arretrate e una situazione di perenne incertezza, disagio e preoccupazione per il futuro.

Intanto è in corso il procedimento per un concordato in continuità aziendale per consentire la predisposizione di un piano di ristrutturazione e di un eventuale rilancio dell’azienda. Nei prossimi giorni si saprà se il Tribunale fallimentare accetterà quanto proposto dall’Aias.

L’assemblea è prevista in concomitanza con l’incontro del Prefetto, dalle 15:30 alle 19:30.