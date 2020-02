Il giudice per le indagini preliminari Giorgio Cannas si esprimerà il 20 Marzo al Tribunale di Nuoro sulla richiesta di rinvio a giudizio per quattro pastori sardi, per la protesta del latte avvenuta lo scorso 13 febbraio 2019 a Lula.

I quattro sono accusati di blocco stradale e organizzazione di manifestazione non autorizzata. “Le stesse per le quali, nemmeno un mese fa – osserva l’associazione Libertade, che sta seguendo le vicende giudiziarie degli allevatori – un altro giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro ha confermato l’archiviazione nei confronti di altri tre partecipanti alla medesima manifestazione”.

In segno di solidarietà, verrà organizzato un sit-in davanti al palazzo di Giustizia.