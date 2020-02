Aveva appena dato fuoco a dei cassonetti di rifiuti e ad alcuni sacchetti dell’immondizia quando è stato bloccato dai carabinieri della Compagnia di Cagliari.

L’uomo è stato fermato poco dopo le 15:30 in via Podgora nel quartiere San Michele. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e nel giro di poco tempo sono riusciti a domare le fiamme. Già noto ai carabinieri, pochi giorni fa era stato indagato per lo stesso reato.

Nei suoi confronti adesso potrebbe scattare qualche provvedimento.