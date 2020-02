Ha minacciato, insultato e picchiato il marito davanti alle figlie di otto e dieci anni.

Una donna di 48 anni che vive a Carloforte è stata denunciata dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. Vittima un pescatore di 58 anni.

L’ultimo episodio risale a qualche giorno fa. Il pescatore ha riportato diverse ferite, guaribili in dieci giorni. Dopo essere stato picchiato si è presentato in caserma per denunciare quanto stava accadendo. I carabinieri hanno così ricostruito tutta una serie di episodi violenti, di vessazioni e minacce. Prima dell’aggressione di qualche giorno fa, la donna aveva addirittura spaccato sulla testa del marito un vaso provocandogli diverse ferite. Per la 48enne è quindi scattata la denuncia.

In attesa che l’autorità giudiziaria valuti la possibilità di ulteriori provvedimenti, la donna si è allontanata volontariamente dalla casa familiare, andando a vivere da alcuni amici.