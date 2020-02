Grossi disagi a Olbia, nella giornata di oggi, a causa del forte vento di maestrale che sta soffiando sulla Gallura con raffiche intorno ai 100 km/h.

Tragedia sfiorata anche nel centro città dove una lastra di impermeabilizzazione si è staccata dal tetto di un palazzo in via La Marmora schiantandosi sulla strada, in quel momento fortunatamente deserta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e vietato l’accesso alle auto.

Per quanto riguarda il mare e nello specifico il porto, la situazione è costantemente monitorata dalla Capitaneria.

A Cagliari, invece, a causa del forte vento, la Protezione Civile ha disposto per motivi di sicurezza la chiusura temporanea dei parchi di Monte Urpinu e San Michele.