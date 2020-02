Si discute ancora sulla mozione dell’opposizione sulla continuità territoriale aerea, che prevede la scadenza il 16 aprile. O almeno si tenta di farlo. Infatti, il presidente della Regione Christian Solinas oggi non ha presenziato in Aula, dove è presente, però, il responsabile dei Trasporti Giorgio Todde.

È scoppiata così una grossa polemica tra le fila dell’opposizione del centrosinistra. “E’ vergognoso aver lasciato solo l’assessore”, ha rilevato Massimo Zedda dei Progressisti intervenendo in Aula, “come se il problema della continuità aerea fosse in capo a un assessorato, e non all’intero Esecutivo”.

Eugenio Lai, di Leu ha definito “imbarazzante la solitudine di Todde in Aula, ma la Giunta non è nuova a questi comportamenti, lo hanno già fatto con l’assessora all’Agricoltura. Portate le scelte in quest’Aula e saremo con voi”.

Per Daniele Cocco (LeU) bisogna “ripartire a bocce ferme, ognuno si prenda le proprie responsabilità”. Ciò che l’opposizione, contensta alla Giunta regionale è il fatto di non aver mai riferito in Aula sulla questione dei voli agevolati.

“Abbiamo fatto tante audizioni, forse bisognava parlarne” ha ammesso Giovanni Satta (Psd’Az).