Una nuova proposta giunge dalla Giunta regionale sulla continuità territoriale e sulla quale è attesa una risposta da Bruxelles e prevede una doppia tariffa per residenti e non: per i primi i biglietti avranno un prezzo che oscillerà tra i 20 e i 30 euro per Roma e Milano più tasse aeroportuali; per i non residenti fino a un massimo del doppio nei mesi da novembre a febbraio.

Per quanto riguarda invece la stagione estiva, nei mesi da marzo a ottobre – quindi non per quattro mesi come si pensava inizialmente – le tariffe per i turisti saranno sottoposte a regime di libero mercato. Lo ha precisato in Aula l’assessore dei Trasporti Giorgio Todde riferendo sull’incontro di ieri con governo e Commissione Ue.

“Mi auguro che arrivi una risposta entro stasera, domani o entro la settimana”. Domani Todde sarà a Roma per incontrare la ministra dei Trasporti De Micheli.