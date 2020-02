Gli agenti della squadra Volante nella giornata di ieri hanno effettuato un controllo in un’auto nel quartiere di Sant’Elia a Cagliari.

I due giovani a bordo del veicolo hanno mostrato un certo nervosismo, così i poliziotti hanno approfondito il controllo. Uno di questi è stato trovato in possesso di 8 bustine di plastica con all’interno marijuana, nascoste nella custodia degli occhiali e alcune banconote di piccolo taglio.

Nella successiva perquisizione domiciliare la polizia ha trovato una 50ina di grammi di marijuana, due bilancini di precisione e circa 1400 euro. Il ragazzo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ora è in attesa del rito per direttissima previsto per questa mattina.