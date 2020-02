Il Movimento ‘Cittadini per Flumini e Quartu Sant’Elena’ scende in campo per le elezioni amministrative, pronto a sostenere per tutta la campagna elettorale Graziano Milia che, come si legge in un comunicato diramato dalla stessa lista civica, è una “persona competente e capace di ricoprire un ruolo così delicato, in questo difficile momento, per la terza città della Sardegna”.

“Il nostro movimento” continua la nota “dal 2015 si è sempre impegnato per risolvere gli annosi problemi riguardanti l’intero territorio periferico che va dal Margine Rosso a Geremeas, nell’intento di riscattare la dignità e di migliorare la qualità della vita di tutti gli abitanti del litorale, con il proposito di dare una svolta rivoluzionaria alla politica quartese”.

Il Movimento ‘Cittadini per Flumini e Quartu Sant’Elena’ informa che il programma elettorale verrà reso pubblico il prima possibile.