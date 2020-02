Avrà inizio, la prossima estate, in data il 23 luglio, il processo per il sequestro lampo di Paolo Cosseddu, al tempo dirigente di Banca Intesa e di sua moglie Pietrina Secce, rapiti dalla loro casa di Galtellì, in provincia di Nuoro, i primi di ottobre del 2007, tenuti in ostaggio durante la notte per poi accompagnare, sotto costrizione, la mattina successiva, i banditi nella filiale della banca di Orosei per poter attingere dalla cassaforte e permettere ai sequestratori di rubare i 45mila euro che vi erano all’interno.

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, Manuela Anzani, ha riviato a giudizio il 40enne di Nuoro Graziano Pinna e il 52enne di Macomer Giovanni Sanna, accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Secondo la ricostruzione dei fatti a opera della Dda competente in Sardegna per questo genere di reati, al rapimento avrebbe partecipato anche il 58enne di Irgoli Pierpaolo Serra, trovato morto però un anno dopo nella sua auto sulla strada Irgoli-Orosei.